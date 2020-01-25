Коронавирус: врачи в Ухане носят подгузники из-за нехватки времени и умирают от переутомления
2020-01-25 15:06:00
В эпицентре вспышки болезни не хватает медицинских работников
Из-за нехватки времени сходить в туалет и неудобной хрупкой защитной формы из матового стекла, китайские медицинские работники, которые находятся в самом центре вспышки смертельного коронавируса в Ухане, носят подгузники. Об этом сообщает Washington Post.
Издание пишет, что из-за большой нагрузки врачи в Ухане вынуждены работать сверх нормы. Кроме медперсонала в больницах не хватает медикаментов, медицинских масок и защитных костюмов.
"Мы знаем, что защитный костюм, который мы носим, может быть последним, который у нас есть, и мы не можем позволить себе что-либо терять", - пишет врач уханьской больницы в китайской социальной сети Weibo.
Многе врачи и медсестры из-за больших нагрузок находятся на грани нервного срыва и страдают от переутомления. Сегодня стало известно, что в Ухане скончался доктор Цзян Цзицзюнь от сердечного приступа, вызванного постоянными переработками.
Вспышка вируса показала проблему нехватки врачей в КНР. В Китае, с его населением в 1,4 миллиарда человек, работает всего 60 тысяч лицензированных врачей общей практики. Это составляет всего 3,5% от общего количества медицинских работников в стране.
Для облегчения ситуации национальная комиссия здравоохранения Китая сформировала шесть медицинских бригад, в которые вошли 1230 специалистов. В скором времени они будут направлены помогать медицинским работникам в Ухане.
Также 24 января в Ухани начали срочно строить отдельную больницу для зараженных коронавирусом. Завершить ее планируют до 3 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рынке в городе Ухане.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.