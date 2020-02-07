Трамп повздорил с Джонсоном по телефону из-за Huawei

2020-02-07 18:05:51

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Британский премьер отклонил просьбу президента США не допустить китайскую компанию к строительству сетей 5G в Великобритании

Президент США Дональд Трамп обрушился на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время жаркой телефонной беседы, после того, как британский премьер отклонил его просьбу не допустить компанию Huawei к строительству сетей 5G в Великобритании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Трамп потратил месяцы, пытаясь убедить правительство Великобритании не допустить китайскую компанию к строительству, и очень разозлился, когда Джонсон отверг его требования.

Такая реакция президента США стала ударом для Джонсона, так как он стремится закрепить торговое соглашение с Соединенными Штатами после Brexit.

Джонсон планировал посетить США, но дата пока не установлена, а в британских газетах уже появились сообщения о том, что эта поездка откладывается.

Трамп хочет, чтобы союзники США запретили участие  Huawei в проектах по соображениям безопасности. В США опасаются, что китайская компания уязвима для государственных шпионов. Huawei, в свою очередь, категорически отрицает, что представляет угрозу для безопасности.

Как ранее сообщал Фокус:

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