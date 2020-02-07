Трамп повздорил с Джонсоном по телефону из-за Huawei
2020-02-07 18:05:51
Британский премьер отклонил просьбу президента США не допустить китайскую компанию к строительству сетей 5G в Великобритании
Президент США Дональд Трамп обрушился на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время жаркой телефонной беседы, после того, как британский премьер отклонил его просьбу не допустить компанию Huawei к строительству сетей 5G в Великобритании.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет издание, Трамп потратил месяцы, пытаясь убедить правительство Великобритании не допустить китайскую компанию к строительству, и очень разозлился, когда Джонсон отверг его требования.
Такая реакция президента США стала ударом для Джонсона, так как он стремится закрепить торговое соглашение с Соединенными Штатами после Brexit.
Джонсон планировал посетить США, но дата пока не установлена, а в британских газетах уже появились сообщения о том, что эта поездка откладывается.
Трамп хочет, чтобы союзники США запретили участие Huawei в проектах по соображениям безопасности. В США опасаются, что китайская компания уязвима для государственных шпионов. Huawei, в свою очередь, категорически отрицает, что представляет угрозу для безопасности.
Как ранее сообщал Фокус:
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15 мая 2019 года президент США Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.
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Через два дня министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.
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19 мая 2019 года, Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.
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20 мая американцы выдали Huawei так называемую "временную генеральную лицензию" сроком на три месяца, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых на территории США.
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В свою очередь, компания Huawei подала иск в США. Компания назвала антиконституционным внесение ее в черный список.
- В Huawei заявили, что запрет США нанесет ущерб миллиардам пользователей в 170 странах мира. В компании утверждают, что включение Huawei в черный список будет иметь серьезные последствия.
- Также Huawei отправила своих американских сотрудников домой. Компания также потребовала от своих китайских сотрудников отменить технические встречи с американскими коллегами.
- 29 июня 20 19 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты прекращают технологическую блокаду китайского концерна Huawei.