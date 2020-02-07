Ярмарка современного искусства Art Basel в Гонконге отменена из-за коронавируса

Следующая Art Basel Hong Kong состоится с 25 по 27 марта 2021 года

Art Basel Hong Kong, ярмарка современного искусства, одно из важнейших событий в мировом арт-календаре, которая должна была пройти с 19 по 21 марта 2020 года, отменена из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Ярмарку Art Basel в Базеле, Гонконге и Майами, часовую ярмарку Baselworld и другие крупные салоны и выставки организует швейцарская группа MCH. Ее гендиректор Бернд Штадльвизер сказал, что "изучил другие возможные варианты, в частности перенос выставки, и собрал все мнения владельцев галерей, партнеров и внешних экспертов». Однако он не видит другого решения, кроме как отменить ярмарку, которая проводится в Гонконге с 2013 года.

Дилерам компенсируют 75% средств, уплаченных за стенды. Некоторые из них предположили, что страховка Art Basel должна покрыть и дополнительные расходы, однако эксперты объясняют, что эпидемии и пандемии часто намеренно исключают из страховых договоров.

Многие дилеры давно призывали отменить Art Basel, поскольку продолжающиеся уже семь месяцев протесты в Гонконге привели к росту напряженности на арт-рынке. 16 января 24 галереи направили руководству Art Basel письмо, в котором выразили обеспокоенность снижением числа коллекционеров и покровителей искусств, собирающихся посетить ярмарку, а также тем, что рост контроля со стороны Китая угрожает свободе слова в этом полуавтономном регионе.

Организаторы рассчитывают, что следующая Art Basel Hong Kong состоится с 25 по 27 марта 2021 года.

В Гонконге уже зарегистрировано 25 случаев заболевания, один человек умер. Город закрыл почти все свои границы с материковым Китаем и установил для всех приезжающих оттуда обязательный двухнедельный карантин, соответствующий инкубационному периоду вируса.

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