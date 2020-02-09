Джакрапанта Томма устроил себе базу в кладовой в подвальном помещении, откуда совершал вылазки

Спецоперация по ликвидации 32-летнего капрала таиландской армии Джакрапанта Томма, который устроил стрельбу в торговом центре, заняла 17 часов. Об этом в Facebook полицейского управления по борьбе с преступностью.

Военный оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland и принадлежащего ему ресторана "Тхук ле ди" в подвальном этаже торгового центра. Оттуда Томма совершал вылазки, чтобы отвлекать внимание спецназа.

Джакрапанта Томма / Фото: facebook.com / Police Thailand

Так он устроил перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки. Такой маневр временно заставил полицейских поверить, что ему удалось покинуть здание. При этом у него в заложниках находились 16 человек.

В итоге спецназ вычислил местоположение Томма и ликвидировал его. В ходе спецоперации погиб один полицейский.

Начальник отдела по борьбе с преступностью генерал-майор Джирапоб Пуридет рассказал СNN, что нападавший был высококвалифицированным стрелком, который выиграл несколько соревнований по стрельбе.

Полицейский также рассказал, что спецоперация была похожа на сцену из боевика.

"Это было почти похоже на сцену съемок боевика в Голливуде. В определенные моменты стрельба была безостановочной, - рассказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

8 февраля военнослужащий Джаккрапант Томма открыл стрельбу в торговом центре города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Перед этим в своей военной части он застрелил командира и еще двух человек, угнал армейский внедорожник и украл оружие.

Приехав к торговому центру Terminal 21, он открыл там стрельбу и взял в заложники около 20 человек. На переговоры Томма не шел и спецназ взял штурмом ТЦ.