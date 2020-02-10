$43 тыс. за одного слона – Ботсвана продала первые охотничьи лицензии

Запрет на охоту на слонов отменили пять стран Африки

Ботсвана провела свои первые аукционы на право охотиться на слонов после отмены запрета в прошлом году. Было продано шесть лицензий, каждая из которых позволяет убить десять особей, но только на специальных контролируемых охотничьих территориях. Стоимость лицензии на убийство каждого слона составила $43 тыс. Только компании, зарегистрированные в Ботсване, были допущены к участию в торгах за лицензии, сообщила ВВС.

Ботсвана стала одной из пяти африканских стран, которые отменили в середине прошлого года запрет на охоту на слонов и торговлю слоновой костью, который был введен в 2014 году. Власти Ботсваны, Зимбабве, Замбии, Намибии и Анголы пытаются таким образом скорректировать резко возросшую популяцию слонов, которые начали конкурировать с людьми за территорию и природные ресурсы. Так, в Ботсване численность этих животных выросла с 55 тыс. в 1991 году до нынешних 130 тыс. (это больше, чем в любой другой стране). Всего в Африке сейчас обитают около 350 тыс. слонов.

Власти Ботсваны намерены выдать в текущем году лицензии на отстрел 272 слонов. Еще 500 особей разрешат отстрелить власти Зимбабве, где слонов сейчас около 60 тыс. Намибия выдала охотничьи лицензии на 90 слонов.

На практике победители торгов часто перепродают лицензии непосредственно охотникам, в результате стоимость убийства одного слона может достигать $120 тыс.

Одри Делсинк, директор программы африканской дикой природы из Humane Society International, назвала аукционы "глубоко волнующими и сомнительными". "Охота не является эффективным долгосрочным средством смягчения последствий для человека и слона или методом контроля популяции", – считает она.

Росс Харви, эколог из Южной Африки, сказал ВВС: "Нет научных доказательств, подтверждающих мнение о том, что слонов слишком много. Количество слонов в Ботсване на самом деле не увеличилось за последние пять лет, там стабильная популяция. Слоны имеют решающее значение для экологии Ботсваны".

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