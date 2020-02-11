Коронавирус: за сутки в Китае скончались 108 человек, выявлены 2,4 тыс. новых случаев заражения

2020-02-11 07:10:40

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Количество жертв в целом по КНР выросло до 1016 человек, заражены  – более 42 тысяч человек

За последние сутки в Китае скончались 108 человек и выявлены 2,4 тысячи новых случаев заболевания, вызванных новым короновирусом. Количество жертв в целом по КНР выросло до 1016 человек, заражены  – более 42 тысяч человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

При этом число вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю составило 3996 человек.

"По состоянию на полночь 10 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил из 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 42 638 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 626 человек (7333 человека находятся в тяжелом состоянии), 3996 человек выписаны из больниц и 1016 скончались", − говорится в сообщении.

За пределами материкового Китая выявлено 42 случая заражения в Гонконге (один человек скончался),  десять инфицированных в Макао, и 18 заразившихся человек на Тайване.

Более 187,7 тысячи человек, имевших тесный контакт с носителями нового коронавируса, находятся под наблюдением. Кроме того, зарегистрированы еще 21,6 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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