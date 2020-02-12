Коронавирус мог "сойти" на берег: до 175 возросло количество заболевших на борту лайнера в Йокогаме

Кроме пассажиров заболел один из карантинных офицеров

На борту круизного лайнера Diamond Princess с украинцами возросло количество заболевших коронавирусом. Кроме пассажиров вирус диагностирован у карантинного офицера. Об этом пишет Reuters.

Во время последней диагностики коронавирус, недавно получивший название Covid-19 от ВОЗ, обнаружили еще у 39 человек: 10 членов экипажа и 29 пассажиров, так что общее количество заразившихся на борту – 175 человек. Среди новых заразившихся – граждане Японии, США и Китая. Всех их доставили в больницу.

Фото: abc

Теперь власти Японии проверяют всех, с кем контактировал карантинный офицер, включая членов его семьи.

Дэвид Фисман, эпидемиолог из Университета Торонто объясняет, что заражение могло произойти не смотря на средства защиты, которые снижают риск заражения, но не исключают. "Есть много способов заразиться, даже если вы носите маску. Если вы прикоснетесь к маске, а потом не помоете руки и тронете глаза, то можете заразиться", - отмечает ученый.

Diamond Princess стоит в карантине на пирсе Дайкоку в Йокогаме, Япония, с третьего февраля, после того, как у пассажира из Гонконга был диагностирован коронавирус.

Всего на борту судна находится 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Среди них – 25 украинцев, все они члены экипажа. Большинство пассажиров в преклонном возрасте: около 80% в возрасте 60 лет и старше, 215 - в возрасте 80 лет и старше, и одиннадцати уже исполнилось 90 лет.

Фото: People's Daily, NHK

Diamond Princess ходит под британским флагом, принадлежит компании Princess Cruise Lines, подразделению Carnival Corp (CCL.N).

Как ранее писал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.