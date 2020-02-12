Дискотека против коронавируса: врачи в Ухане станцевали для своих пациентов

2020-02-12 09:22:29

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Люди в больничных куртках и пижамах также вышли на "танцпол"

Китайские врачи в городе Ухань ведут борьбу с вирусом Covid-2019 всеми доступными средствами. Медицинский персонал одного из медицинских учреждений города, который стал эпицентром распространения смертельной болезни, устроили своеобразную дискотеку для пациентов.

Видео медицинских танцев появилось на портале YouTube.

Медсестры в белых защитных костюмах, очках, перчатках и синих сапогах станцевали для больных под ритмичные китайские песни.

Такие действия медиков получили отклик со стороны пациентов.  Люди в больничных куртках и пижамах также вышли на "танцпол" в клинике.

Как ранее сообщал Фокус:

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