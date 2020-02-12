Коронавирус: число жертв выросло до 1 114 человек, зараженных — 45 127
2020-02-12 07:09:01
4740 человек излечились и выписались из медицинских учреждений
Смертельная эпидемия нового коронавируса, получившего официальное название Covid-19, продолжает распространяться в Китае и по всему миру. По состоянию на 11 февраля число заболевших в мире составило 45 127 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 114 случаях.
Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравоохранения, передает центральное ТВ Китая.
"Подтвержденные случаи заболевших – 44 730 человек в Китае и около 397 за рубежом. Летальные исходы – 1 113 случаев в Китае, и 1 за границей", – заявили китайские чиновники от медицины.
Также сообщается, что у 8204 заболевших наблюдается тяжелое состояние. 4740 человек излечились, и выписались из медицинских учреждений.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
- Позже СМИ сообщили и о втором украинце, зараженным вирусом. Также украинцев предупредили, что посля прилета из Китая на родину их ожидает 14-дневный карантин.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.