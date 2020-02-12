Коронавирус: число жертв выросло до 1 114 человек, зараженных — 45 127

2020-02-12 07:09:01

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4740 человек излечились и выписались из медицинских учреждений

Смертельная эпидемия нового коронавируса, получившего официальное название Covid-19, продолжает распространяться в Китае и по всему миру. По состоянию на 11 февраля число заболевших в мире составило 45 127 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 114 случаях.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравоохранения, передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболевших – 44 730 человек в Китае и около 397 за рубежом. Летальные исходы  – 1 113 случаев в Китае, и 1 за границей",  – заявили китайские чиновники от медицины.

 Также сообщается, что у 8204 заболевших наблюдается тяжелое состояние. 4740 человек излечились, и выписались из медицинских учреждений.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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