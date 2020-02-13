На лайнере в Японии выявили еще 44 случая коронавируса, стариков эвакуируют

Власти Японии приняли решение об эвакуации пожилых людей с Diamond Princess

На круизном лайнере Diamond Princess, которое находится на карантине в японском порту, заражение коронавирусом подтвердилось еще у 44 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Таким образом инфекция уже подтвердилась у 218 человек на борту. Всего в Японии зафиксировано 247 случаев заболевания.

Кроме того, власти Японии приняли решение об эвакуации пожилых людей с лайнера Diamond Princess. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, передает NHK News.

"Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и угрожать их здоровью", − подчеркнул глава ведомства.

По его словам, решение эвакуировать пожилых пассажиров с лайнера было принято раньше срока окончания карантина на судне, который заканчивается 19 февраля. Ожидается, что эвакуация граждан пожилого возраста с лайнера может начаться 14 февраля.

В то же время, по данным японского общественного телевидения, решение будет касаться "всех желающих эвакуироваться пожилых людей в возрасте от 80 лет".

Как ранее писал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.

На круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом второй украинец. Все они члены экипажа, оба сейчас в госпитале и чувствуют себя хорошо.