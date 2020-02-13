Мировая угроза, связанная с лихорадкой Эбола, остается высокой, – ВОЗ

Нынешняя вспышка заболевания постепенно затухает

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила глобальное чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). При этом в организации отметили, что резкое сокращение числа случаев заболевания "чрезвычайно позитивно". Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Последняя по времени вспышка этого заболевания случилась в августе 2018 года, с тех пор погибло не менее 2,3 тыс. человек в восточной части ДР Конго – районе, где действуют несколько групп различных повстанцев. "До тех пор, пока в регионе, столь небезопасном и нестабильном, как восточная часть ДРК, имеется хоть один случай Эболы, существует потенциал для гораздо более масштабной эпидемии", – считает руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

При этом ВОЗ понизила национальный и региональный риск заболевания с "очень высокого" до "высокого", в то время как глобальный риск остается на низком уровне. Гебреисус выразил надежду, что чрезвычайная ситуация может быть отменена в течение следующих трех месяцев.

По состоянию на 9 февраля, в ДРК был зарегистрирован 3431 случай болезни, вызванной вирусом Эбола, умерли 2249 человек, выздоровели 1164, передает ТАСС. За неделю с 29 января по 4 февраля поступили сообщения о четырех подтвержденных случаях болезни. Это на один случай меньше, чем неделей ранее и в 30 раз меньше, чем во время пика эпидемии в апреле 2019 года. Никогда еще за время нынешней вспышки Эболы уровень заболеваемости не был столь низким.

В конце 2019 года Европейская комиссия выдала разрешение на продажу Ervebo – прививки от лихорадки Эбола производства Merck. Вакцина уже используется в ДРК.

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