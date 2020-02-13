В прошлом году в мире число "умеренно" богатых людей выросло на 10%, – Wealth-X

Прирост их богатства по регионам распределен очень неравномерно

Число людей с капиталами в $5–30 млн выросло за прошлый год на 10% и достигло 2,7 млн человек. Их совокупный чистый капитал составляет $26,6 трлн. Об этом сообщила Wealth-X, которая на постоянной основе занимается международными исследованиями богатства.

Wealth-X выделяет этих "умеренно" богатых людей в отдельную когорту. Хотя у них много общих характеристик со своими более состоятельными коллегами, они имеют немало и отличий, начиная с происхождения их богатства и заканчивая тем, как они распределяют свои активы.

В 2018 году рост численности этой когорты составил всего 1%. В исследовании также отмечается, что этот рост распределяется в мире неравномерно.

В Северной Америке рост числа богатых и их чистого капитала составил 15% за 2019 год. Более 10% роста отмечено в Азии и Африке. В Европе и Тихоокеанском регионе рост был ниже среднего, и незначительным – на Ближнем Востоке. В Латинской Америке и Карибском бассейне процесс создания богатства затормозился.

Для оценки и прогнозирования богатого населения и его совокупного благосостояния Wealth-X Analytics использует собственную модель богатства и оборотных активов. Она дает статистически значимые оценки общего частного благосостояния и оценивает численность населения по уровню благосостояния и инвестиционных активов как в целом для мира, так и для каждой из 75 ведущих экономик и для 100 крупнейших городов мира.

Wealth-X заявляет, что она располагает крупнейшей в мире базой записей о богатых людях со всего мира. Каждое ее досье дает представление о финансовом профиле человека, истории его карьеры, известных сотрудниках, семейном положении, образовании, благотворительной деятельности, увлечениях, интересах.

Как ранее сообщал Фокус: