Неутешительный прогноз: в ВОЗ допустили, что коронавирусом могут заболеть две трети населения Земли

2020-02-14 07:59:59

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Согласно модели Лонджини, каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек

Советник при Всемирной организации здравоохранения, руководитель центра по статистике инфекционных болезней в университете Флориды Айру Лонджини высказал предположение, что при неблагоприятном сценарии коронавирусом нового типа могут заразиться до двух третей населения Земли.

Об этом сообщает Вloomberg.

По словам Лонджини, карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы.

По его подсчетам, число инфицированных в Китае может быть намного больше официальных данных и достигать миллиарда человек.

Он построил модель распространения болезни, согласно которой каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. По словам эксперта, даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей земного шара.

Ранее похожий прогноз озвучил ведущий эпидемиолог Гонконга, профессор Габриэль Лю. По его словам, если не предпринять решительные меры, заразится могут более 60% населения планеты.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
  • За прошедшие сутки, 13 февраля, количество заболевших новым коронавирусом Covid-19 достигло 64 437 человек, умерло уже 1 383 человека.
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