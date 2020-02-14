Согласно модели Лонджини, каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек

Советник при Всемирной организации здравоохранения, руководитель центра по статистике инфекционных болезней в университете Флориды Айру Лонджини высказал предположение, что при неблагоприятном сценарии коронавирусом нового типа могут заразиться до двух третей населения Земли.

Об этом сообщает Вloomberg.

По словам Лонджини, карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы.

По его подсчетам, число инфицированных в Китае может быть намного больше официальных данных и достигать миллиарда человек.

Он построил модель распространения болезни, согласно которой каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. По словам эксперта, даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей земного шара.

Ранее похожий прогноз озвучил ведущий эпидемиолог Гонконга, профессор Габриэль Лю. По его словам, если не предпринять решительные меры, заразится могут более 60% населения планеты.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.