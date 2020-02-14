Россия ответила на новые санкции США: очередной "всплеск русофобии"

Российские дипломаты заявили, что для введения ограничительных мер нужны веские основания

Россия ответила на введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий. Посольство РФ в Вашингтоне на странице в Facebook заявило, что данные действия являются "очередным всплеском русофобии".

Под санкции попали КБП имени Шипунова в городе Тула, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

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Как отметили в диппредставительстве РФ, для введения ограничительных мер нужны веские основания.

"Администрация же опять никаких официальных доказательств не представила", – заявили в посольстве России.

Российский дипломаты заявили, что видят в таком подходе очередной "всплеск русофобии".

"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году.