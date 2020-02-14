Россия ответила на новые санкции США: очередной "всплеск русофобии"
2020-02-14 10:15:04
Российские дипломаты заявили, что для введения ограничительных мер нужны веские основания
Россия ответила на введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий. Посольство РФ в Вашингтоне на странице в Facebook заявило, что данные действия являются "очередным всплеском русофобии".
Под санкции попали КБП имени Шипунова в городе Тула, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".
Как отметили в диппредставительстве РФ, для введения ограничительных мер нужны веские основания.
"Администрация же опять никаких официальных доказательств не представила", – заявили в посольстве России.
Российский дипломаты заявили, что видят в таком подходе очередной "всплеск русофобии".
"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году.
- В случае попытки со стороны России достроить "Северный поток-2", США могут принять новый пакет санкций, направленный, как против европейских инвесторов российского проекта, так и против потенциальных покупателей газа.