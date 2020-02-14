Первые пассажиры сошли в Японии с лайнера Diamond Princess

Корабль стоит на карантине из-за коронавируса

C круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии из-за вспышки смертельного коронавируса, было разрешено сойти на берег первым 11 пассажирам.

Об этом сообщает Channel News Asia в пятницу, 14 февраля.

Отмечается, что группа туристов уже покинула сегодня порт Йокогамы на автобусе с затемненными окнами.

Стоит отметить, что первыми сошли на сушу те пассажиры, чей тест на инфекцию показал отрицательный результат, а также пожилые люди, пассажиры со слабым здоровьем и те, кто находился в каютах без окон.

После схождения с корабля пассажиров поместят в изолированное жилье, определенное японским правительством.

В то же время японские власти не уточнили, сможет ли в пятницу еще кто-либо сойти с лайнера на берег.

Как ранее писал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.

На круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом второй украинец. Все они члены экипажа, оба сейчас в госпитале и чувствуют себя хорошо.

На лайнере Diamond Princess планируется завершить карантин в среду, 19 февраля.