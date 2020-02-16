В аннексированном Крыму арестованы украинские рыбаки

Украинцы были арестованы на 10 суток

В Крыму так называемый "Керченский городской суд" арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Погрануправление ФСБ по Крыму.

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Крыму в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей»). Им назначен административный арест на 10 суток", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по факту незаконной ловли Погрануправлением в отношении задержанных было открыто дело об административном нарушении.

Предполагается, что в Азовском море были задержаны украинцы Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

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