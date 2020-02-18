Украинца, что болел коронавирусом на лайнере, вскоре выпишут из больницы, – Пристайко

Украинские граждане лечатся в военном госпитале

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что двое инфицированных китайским коронавирусом украинцы, которые являются членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, чувствуют себя нормального. Один из них готовятся к выписке из больницы.

Об этом Пристайко сообщил в эфире телеканала ICTV.

"Двое наших граждан, которые находились на корабле, лечатся в военном госпитале рядом. И когда последний раз консулы наши связывались с врачами 13 февраля, то по их информации один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут завтра", – сказал Пристайко.

Министр пообещал дополнительно сообщить о выписке члена экипажа из больницы, когда это произойдет.

Как ранее писал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.