Проект называется "Врачи носят белое". Пока что все фото – цифровая визуализация; задуманное обещают воплотить в жизнь как можно скорее

Художник из Китая Дуи Хан планирует украсить часовную в провинции Хубэй фресками с изображением врачей, которые борются с коронавирусом.

Именно в провинции Хубэй впервые зафиксировали вспышку заболеваемости новым вирусом. Этим и объясняется выбор локации.

На фресках будут изображены врачи и медсестры, одетые в защитные костюмы: они каждый день спасают жизни своих соотечественников, которые "подцепили" заболевание.

"Медработники в Китае заслуживают лучших условий труда и общественного одобрения", – говорит Дуи Хан.

По его словам, "отчаявшиеся пациенты порой нападают на врачей, которым подчас приходится отказываться от еды".

"Спят врачи прямо в палатах, носят они защитные костюмы круглосуточно, так что в уборную сходить некогда. Своей работой я хочу заступиться за врачей и отдать им дань уважения", – добавил художник.

Сейчас Дуи Хан находится в США, но обещает реализовать проект как можно скорее. Пока на фото – цифровая визуализация того, что планируется сделать.

Свой проект китайский художник назвал "Врачи носят белое".

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.