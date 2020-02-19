Представитель Великобритании в ООН назвала слова российского дипломата "вымыслом из сказки"

От Россию потребовали немедленно прекратить отправку нежданных "гуманитарных конвоев" на оккупированную территорию Украины

18 февраля Совет безопасности ООН провел заседание в связи с пятой годовщиной Минских соглашений, которое состоялось по инициативе России. В его ходе представитель РФ обвинял Украину в войне на Донбассе. Однако дипломаты из США, Великобритании, Франции, Германии, Эстонии и других страны выразили поддержку Украине.

В частности, постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи на Донбасс и обеспечить доступ представителей Международного комитета Красного Креста к задержанным.

"За шесть лет с начала этого конфликта более 13 тыс. людей потеряли жизни, включая около 3,5 тыс. мирных жителей, и почти 30 тыс. получили ранения. 3,5 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи. Россия несет большую ответственность за продолжающиеся страдания. Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных "гуманитарных конвоев" через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями", – сказала она.

Слова же представителя РФ Пирс назвала "вымыслом из сказки". "Вместо того, чтобы сдерживать своих марионеток, Россия предоставляет им личный состав и технику. Единственная цель РФ – подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Они хотят, чтобы Москва, а не сами украинцы, определяли будущее Украины", – заявила она.

20 февраля, по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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