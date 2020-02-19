Теперь 17 лет: апелляционный суд Южной Кореи увеличил срок заключения бывшему президенту страны
2020-02-19 14:40:19
Это уже пятый по счету южнокорейский президент, который стал фигурантом уголовного дела
Бывший президент Южной Кореи 78-летний Ли Мён Бак получил 17 лет тюрьмы за присвоение средств и получение взяток в особо крупном размере, сообщило агентство Yonhap. Он обязан выплатить штрафы на общую сумму около $15,7 млн. Ранее он уже был приговорен к 15 годам тюрьмы за коррупцию, но в марте 2019-го был освобожден под залог из-за ухудшения здоровья. Сейчас суд отменил залог и взял осужденного под стражу.
Ли был главой государства в 2008–2013 годах. Он уже пятый по счету южнокорейский президент, который стал фигурантом уголовного дела.
Ли Мён Бак был осужден в октябре 2018 года по 16 пунктам обвинения, в том числе в уклонении от уплаты налогов, присвоении госсредств и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в общей сложности он присвоил около $9,3 млн из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенных для финансирования тайных операций.
Сейчас суд признал, что экс-президент пользовался своими полномочиями в интересах компании по производству автозапчастей DAS, которой он фактически владел (по документам, компания принадлежит его брату). Его обвинили также в получении взяток от Samsung Electronics.
В январе обвинение запросило у апелляционного суда лишения свободы на 23 года. Прокуроры говорили, что Ли не раскаялся в своих проступках и обвинял других для избежания ответственности.
Как ранее сообщал Фокус:
- Директора коммунального предприятия Дрогобыча подозревают в хищении миллиона гривен. По данным следствия, он оформлял расходы за услуги вывоза мусора, хотя отходы оставались на месте.
- Печерский районный суд Киева 6 февраля избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров, который попался на взятке в 2,5 млн гривен.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну в виде залога в 10 млн гривен.