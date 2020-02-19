Теперь 17 лет: апелляционный суд Южной Кореи увеличил срок заключения бывшему президенту страны

Это уже пятый по счету южнокорейский президент, который стал фигурантом уголовного дела

Бывший президент Южной Кореи 78-летний Ли Мён Бак получил 17 лет тюрьмы за присвоение средств и получение взяток в особо крупном размере, сообщило агентство Yonhap. Он обязан выплатить штрафы на общую сумму около $15,7 млн. Ранее он уже был приговорен к 15 годам тюрьмы за коррупцию, но в марте 2019-го был освобожден под залог из-за ухудшения здоровья. Сейчас суд отменил залог и взял осужденного под стражу.

Ли был главой государства в 2008–2013 годах. Он уже пятый по счету южнокорейский президент, который стал фигурантом уголовного дела.

Ли Мён Бак был осужден в октябре 2018 года по 16 пунктам обвинения, в том числе в уклонении от уплаты налогов, присвоении госсредств и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в общей сложности он присвоил около $9,3 млн из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенных для финансирования тайных операций.

Сейчас суд признал, что экс-президент пользовался своими полномочиями в интересах компании по производству автозапчастей DAS, которой он фактически владел (по документам, компания принадлежит его брату). Его обвинили также в получении взяток от Samsung Electronics.

В январе обвинение запросило у апелляционного суда лишения свободы на 23 года. Прокуроры говорили, что Ли не раскаялся в своих проступках и обвинял других для избежания ответственности.

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