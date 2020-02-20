Коронавирус на Diamond Princess: умерли два пассажира

Умершие были гражданами Японии

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались.

Об этом сообщает NHK.

Умершие были гражданами Японии, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет. Они были эвакуированы с корабля 11 и 12 февраля после положительных проб на коронавирус.

10 числа этого месяца у 87-летнего мужчины из префектуры Канагава поднялась температура, и на следующий день ему было трудно дышать.

15 числа его дыхательное состояние ухудшилось, и он был установлен на аппарат искусственной вентиляции легких, 19-го его кровяное давление упало, и его дыхательное состояние ухудшилось, а 20-го он умер.

Всего на борту лайнера заразился 621 человек.

Общее количество инфицированных китайским коронавируса возросло до 75 727, большинство случаев зафиксировали на материковом Китае, сообщает данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Также известно об 2 128 летальных случаев. Большинство смертей зафиксировали на материковом Китае. В то же время от китайского коронавируса вылечились 16 446 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.