В США назначили прокурора по "делам Украины"

Теперь любой новый вопрос, касающийся Украины, должен быть направлен в офис Ричарда Донохью

Министерство юстиции США поручило прокурору из Нью-Йорка Ричарду Донохью координировать все расследования, касающиеся Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальное письмо, полученное Юридическим комитетом Палаты представителей США.

Согласно информации издания, Донохью будет решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих.

Такой шаг потенциально дает Генеральному прокурору Уильяму Барру возможность более тщательно контролировать расследования, которые могут быть политически чувствительными.

В соответствии с новой политикой, любой новый вопрос, касающийся Украины, должен быть направлен в офис Донохью "для расследования и надлежащего рассмотрения", говорится в меморандуме.

"Мы реализуем эту политику, чтобы избежать дублирования усилий между ведомствами и компонентами, чтобы устранить конфликты среди потенциально дублирующих друг друга расследований, и эффективно распределять ресурсы Департамента", – заявил заместитель генерального прокурора США Джеффри Розен.

Издание отмечает, что Донохью, бывший помощник прокурора США в нью-йоркском офисе, присоединяется к списку американских адвокатов, которые были отобраны руководством Министерства юстиции для решения деликатных тем. Таким образом, это может успокоить Белый дом в плане доверия к прокуратуре.

Как ранее сообщал Фокус:

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