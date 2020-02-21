Путин призвал к уважению национального самосознания украинцев

Российский лидер считает, что для ряда стран очень невыгодно сотрудничество РФ и Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что национальное самосознание украинцев важно уважать, однако, при этом, "не забывать об общей истории двух стран".

Об этом он сказал в интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

"Если так сложилось, и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением", – заявил Путин.

По его словам, на определенном этапе истории среди "украинцев, которые жили на границе с католическим миром, начала складываться общность людей, которые стали независимыми от России".

Путин также высказал мнение, что якобы отцы-основатели украинского национализма XIX века выступали за хорошие отношения с Россией.

"Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией", – сказал он.

Российский лидер считает, что для ряда стран в настоящее время очень невыгодно сотрудничество РФ и Украины, и поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" эти страны.

"Потому что любое объединение России и Украины... — это создание конкурентов", – сказал президент РФ.

Он отметил, что, вероятно, иметь сильного глобального конкурента никто не хочет.

"Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", – резюмировал Путин.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что украинская идентичность сформирована, но считает, что украинцев "придумали" в 18 веке.