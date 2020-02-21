Стрельба в Ханау: в Германии объявили "очень высокий" уровень ультраправой угрозы
2020-02-21 14:20:00
В МВД заявили, что в стране установилась высокая угроза ультраправых атак
В Германии, из-за недавней стрельбы в городе Ханау, будет усилена охрана мечетей, железнодорожных станций, аэропортов и других уязвимых мест. Об этом сообщает ВВС.
По словам главы МВД Германии Хорст Зеехофера, в стране установилась высокая угроза ультраправых атак. Министр подчеркнул, что дополнительные меры безопасности были уже согласованы с региональными лидерами, чтобы предотвратить любые подражания стрелку из Ханау.
В правоохранительных органах сообщают, что подозреваемый стрелок, который покончил жизнь самоубийством, придерживался "глубоко расистских" идей.
"Угроза безопасности со стороны правого экстремизма, антисемитизма и расизма очень высока", – заявил министр.
Также он назвал это "самой большой угрозой безопасности, стоящей перед Германией".
Один из выживших в стрельбе в кальянных барах Мухаммед Б. рассказал, что стрелок тщательно прицеливался к своим жертвам Arena Bar&Cafe и пытался попасть в голову.
"Это была кровавая баня. Мы все лежали друг на другу. У парня, лежащего подо мной, была дыра в шее, он сказал: "Я не могу дышать, я не чувствую свой язык", – рассказал Мухаммед, добавив, что посоветовал парню прочитать последнюю молитву, что он и сделал.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 февраля в Германии неизвестный открыл стрельбу в барах. Предполагаемый организатор стрельбы найден мертвым в своем доме.
- Позже стало известно, что нападения на кальянные бары совершил ультраправый экстремист. За несколько дней до происшествия стрелок записал видео, где рассказывал о теории заговора.