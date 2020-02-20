Стрельба в Германии: нападения на кальянные бары совершил ультраправый экстремист

За несколько дней до происшествия стрелок записал видео, где рассказывал о теории заговора

В немецком городе Ханау нападение на кальянные бары совершил ультраправый экстремист, в результате чего были убиты 9 человек. Об этом сообщает ВВС.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, есть много признаков того, что нападавший в Ханау руководствовался расистскими идеями.

На данный момент федеральные прокуроры квалифицировали стрельбу, как теракт. Официальные представители Турции сообщили, что как минимум пятеро погибших были турками. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Германии предпримет "необходимые усилия, чтобы пролить свет на все подробности" атаки.

Также полиции Ханау подтвердили, что 43-летний подозреваемый покончил с собой после совершенных нападений. Он был найден мертвым в своем доме вместе с телом его 72-летней матери.

По данным местных СМИ, нападавшим был гражданин Германии Тобиас Р, он имел лицензию на огнестрельное оружие, а в машине подозреваемого были обнаружены магазины с патронами и другое оружие.

Пока правоохранители изучают видео, которое подозреваемый выложил в Интернет за несколько дней до нападения, в нем он излагает некую теории заговора. Немецкие СМИ также пишут о том, что мужчина оставил в доме письмо с признанием в содеянном.

Также сообщается, что полиция опознала подозреваемого по информации от свидетелей и камер наблюдения. Рано утром в четверг, 20 февраля, правоохранители ворвались в дом стрелка, где и обнаружили его тело.

Как ранее сообщал Фокус: