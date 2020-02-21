Чтобы удалить гречку, вросшую в кожу, ребенку сделали хирургическую операцию

В российском Омске родителей, которые в наказание ставили коленями на гречку 8-летнего мальчика, приговорил к реальным срокам. Об этом сообщает РИА Новости..

В частности, 27-летняя Алина Юмашева получила 1,5 года колонии, 35-летний Сергей Казаков (отчим мальчика) – четыре с половиной года.

Их признали виновными в истязании и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, суд счел, что Юмашева виновна в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

По решению суда Казаков должен выплатить компенсацию в размере 250 тысяч рублей (около 100 тысяч гривен), а Юмашева – 150 тысяч рублей (около 60 тысяч гривен), пишет "Омск-Информ".

На суде мать мальчика рассказывала, что первый раз одобрила наказание гречкой, когда сын вовремя не пришел домой и его пришлось искать с полицией. Второй раз его поставили на крупу за то, что начал красть деньги.

В мае 2019 года ребенок рассказал о случившемся соседу по даче, а тот обратился в полицию и скорую помощь.

Чтобы удалить гречку, вросшую в кожу, ребенку сделали хирургическую операцию.

Кстати, родной отец мальчика отбывает наказание в колонии за убийство.

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