Президента США говорит, что в таком случае выиграл бы весь мир

В воскресенье, 23 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что желает примирения между Украиной и Россией. Об этом сообщили в администрации президента США.

Такое желание Трамп высказал во время своего общения с журналистами на южной лужайке Белого дома перед своим официальным визитом в Индию.

Журналисты задали вопрос президенту по поводу отношений РФ и Украины, на что он ответил:

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", – отметил Трамп.

По данным NYT, Россия снова тайно вмешивается в президентские выборы в США, чтобы помочь переизбраться Дональду Трампу на второй срок. Такое мнение высказала представитель американской разведки Шелби Пирсон на брифинге.

Один из источников сообщил, что после этого брифинга Трамп отчитал и. о. директора разведки США Джозефа Магуайра за то, что тот позволил ему состояться. Особенно лидера США расстроил тот факт, что на брифинге присутствовал руководитель процедуры импичмента демократ Адам Шифф.

Как ранее сообщал Фокус: