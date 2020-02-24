В посольстве рассказали об украинцах, которых не эвакуировали из Китая
2020-02-24 11:48:54
В диппведомстве говорят, что украинцы получают необходимую помощь от посольства
Посольство Украины в Китае оказывает всестороннюю помощь украинцам, которые были включены в списки на эвакуацию в связи со вспышкой коронавируса, но не смогли вылететь.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.
В посольстве говорят, что граждане Украины, которые находятся на территории провинции Хубэй, получают необходимую помощь от посольства Украины, а также, по просьбе диппведомства, от компетентных правительственных учреждений и организаций Китая по месту их проживания.
"Посольство оказывает всестороннюю помощь гражданам Украины, которые были включены в эвакуационные списки, но которые не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля, в том числе, по поселению, питанию, решению бытовых нужд и др", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
- При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.
- Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.
- Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заселилась в медцентр в Новых Санжарах, где пробудет 14 дней на карантине вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.