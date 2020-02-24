Коронавирус: первый случай заражения подтвержден в Ираке

2020-02-24 13:59:54

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Инфекцию выявили у пожилого гражданина Ирана, который проживает в южном иракском городе Наджаф

Ирак заявил о первом случае заражения коронавирусом. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения страны.

Инфекцию выявили у пожилого гражданина Ирана, который проживает в южном городе Наджаф.

Ранее сообщалось, что в феврале в иранском городе Кум от нового коронавируса погибли 50 человек. В то же время по официальным данным, в стране зафиксировано 12 смертей из 47 случаев заражения.

 Турция, Пакистан, Армения, Афганистан и Грузия временно закрыли границы с Ираном.

 Издание сообщает, что Ирак также закрыл границу с соседней страной после того, как Тегеран заявил о заражении коронавирусом студенткой религиозной семинарии в Наджафе.

Как ранее сообщал Фокус:

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