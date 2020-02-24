В Германии автомобиль протаранил карнавал: пострадали около 15 человек

Инцидент произошел в городе Фолькмарсен

В понедельник, 24 февраля, в Германии мужчина за рулем автомобиля протаранил участников карнавала. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в немецком городе Фолькмарсен, где проходил карнавал по случаю Парада Роз. В результате произошедшего были травмированы по меньшей мере 15 человек.

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Полиция задержала водителя на месте происшествия.

Согласно некоторым сообщениям, среди раненных на карнавале есть дети.

На первых фотографиях из Фолькмарсена, опубликованных в немецких СМИ, видны сотрудники полиции, которые работают на месте происшествия.

По данным Reuters, в результате инцидента были травмированы несколько человек.

Как ранее сообщал Фокус: