В Германии автомобиль протаранил карнавал: пострадали около 15 человек
2020-02-24 17:04:00
Инцидент произошел в городе Фолькмарсен
В понедельник, 24 февраля, в Германии мужчина за рулем автомобиля протаранил участников карнавала. Об этом сообщает Daily Star.
Инцидент произошел в немецком городе Фолькмарсен, где проходил карнавал по случаю Парада Роз. В результате произошедшего были травмированы по меньшей мере 15 человек.
Полиция задержала водителя на месте происшествия.
Согласно некоторым сообщениям, среди раненных на карнавале есть дети.
На первых фотографиях из Фолькмарсена, опубликованных в немецких СМИ, видны сотрудники полиции, которые работают на месте происшествия.
По данным Reuters, в результате инцидента были травмированы несколько человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пьяный украинец протаранил восемь машин в Катовице. Инцидент произошел в центре города. Мужчина на большой скорости врезался в ряд припаркованных машин.
- А в Днепре вооруженный преступник пытался убежать от полиции и сбил трех человек. Один из пострадавших скончался на месте.
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