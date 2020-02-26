Убыточная Virgin Galactic за неполных два месяца подорожала в три раза

Рыночная стоимость компании сейчас составляет $6,66 млрд

Акции компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона с начала года выросли в три раза при отсутствии прибыли и оказываемых услуг, сообщило Bloomberg.

На торгах в Нью-Йорке (NYSE) 20 февраля бумаги Virgin Galactic достигли исторического максимума - $42,4, а закрылись торги при цене $37,26. При этом их цена 2 января составляла $11,79. На сегодняшний день акции котируются по $34,04, в результате капитализация компании оценивается в $6,66 млрд.

Эксперты считают, что акции Virgin выигрывают за счет того, что на рынке ценных бумаг практически нет космических компаний. Таким образом спрос на такие акции существенно выше предложения.

При этом по итогам 2019 года Virgin Galactic отчиталась об убытке в $213 млн. По неофициальной информации, сейчас у компании около 600 клиентов, каждый из них заплатил $250 тыс. за суборбитальный туристический полет. Сама же компания говорит, что на 23 февраля у нее было 7957 регистраций на полеты, а на 30 сентября 2019 года их было 3557.

Первый корабль SpaceShipTwo с туристами компания обещает запустить в 2020 году. Полет будет суборбитальным: подъем до 16-километровой высоты, затем происходит отстыковка космолета SpaceShipTwo от самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, дальнейший путь он проделывает самостоятельно. Время полета – 2,5 часа, из них в невесомости – 5-6 минут. На борту космолета может находиться до восьми человек одновременно: двое пилотов и шесть пассажиров.

Конкурент Virgin Galactic – компания SpaceX планирует отправить туристов в космос до 2022 года.

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