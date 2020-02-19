SpaceX запустит четырех туристов на орбиту выше, чем у МКС

Полеты планируют совершить в ближайшие два года

Компания SpaceX заявила о планах доставить на орбиту Земли до четырех частных лиц в конце 2021 или в начале 2022 года. Об этом сообщает The Verge.

Так, в компании объявили о соглашении со Space Adventures, которая организовала полеты на МКС семи частных лиц на борту российской ракеты-носителя "Союз".

Space Adventures не разглашают стоимость миссии, но рассказали другие подробности. Так, туристы отправятся на орбиту на одной из версий космического корабля Dragon Space и будут вращаться вокруг Земли в 2-3 раза выше орбиты, на которой находится МКС (примерно 400 км над Землей).

Последние несколько лет SpaceX создавала и испытывала новую версию корабля Dragon в рамках контракта с NASA, чтобы доставлять астронавтов на МКС и обратно. Перед этим, несколько лет корабль доставлял грузы на Международную космическую станцию. Так, недавно компания завершила второе крупное испытание Crew Dragon, где проверила системы безопасности капсулы во время взрыва ракеты.

Правда, SpaceX пришлось задержать первый полет Crew Dragon с астронавтами NASA из-за процесса сертификации космического корабля. Полет должен состояться в конце 2020 года.

На данный момент мало что известно о предстоящем коммерческом полете Crew Dragon, но компания уже подробно описала внутреннюю часть корабля.

Интерьер капсулы будет выполнен в минималистском стиле с несколькими сиденьями и множеством сенсорных экранов. Корабль будет оснащен окнами. SpaceX также показал новые скафандры и шлемы, которые будут носить пассажиры Crew Dragon. Новые костюмы выглядят менее громоздко, чем прошлые модели, они будут оснащены сенсорным экраном на перчатках.

SpaceX не единственная компания, которая планирует отправлять туристов на орбиту. В этот список входят Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса.

Как ранее сообщал Фокус:

SpaceX Falcon 9 Rocket доставит на Луну частный посадочный модуль в 2021 году. На Луну будет отправлен модуль Nova-C в рамках проекта NASA.

А космический корабль Илона Маска был поврежден взрывом на испытаниях. Starship испытывали под давлением.