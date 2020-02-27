В Италии заразилась коронавирусом 26-летняя украинка, – СМИ

Состояние здоровья украинки не критическое

В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у украинки.

Об этом сообщает итальянское издание Fanpage.

По данным СМИ, 26-летняя украинская девушка из Кремоны в Ломбардии, где она живет и работает, почувствовала недомогание после нескольких дней отдыха в Монтано-Антилии. Она отправилась в больницу, в которой ей подтвердили положительный результат на коронавирус.

Кроме того, о заразившейся украинке написала в Facebook журналист Stranieriinitalia Марьяна Сороневич.

"В регионе Кампания 26-летняя украинка положительна на коронавирус. Это – первый случай заражения среди украинцев", – написала она.

По ее данным, девушка приехала из Кремоны 15 февраля. Украинка почувствовала первые симптомы заболевания через пять дней после возвращения. Ее анализ, проведенный в лаборатории в Неаполе, дал положительный результат на коронавирус.

Прошлой ночью она обратилась в больницу Валло-делла-Лукания, где ее немедленно изолировали.

Состояние здоровья украинки не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу "Котуньо" в Неаполе.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля в Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.

26 февраля в Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.