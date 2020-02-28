Коронавирус: после посещения Китая президента Монголии отправили на карантин

В качестве поддержки в борьбе с коронавирусом, монгольский лидер подаоил КНР 30 тысяч баранов

После однодневного визита в Китай президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и сопровождавшие его чиновники были отправлены на 14-дневный карантин. Об этом сообщает CNN.

"Делегация, включая президента, была немедленно отправлена на двухнедельный карантин после возвращения в Монголию в четверг вечером, с целью профилактики", -- говорится в сообщении.

Весь двухнедельный срок лидер Монголии проведет в больнице в столичном районе Баянзурх. Остальных поместили в санаторий в Жаргаланте.

В ходе визита в Китай Баттулга встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В качестве поддержки в борьбе с коронавирусом, он подарил Китаю 30 тысяч баранов.

На данный момент в Монголии не выявляли ни одного случая коронавируса. Правительство страны приказало закрыть все школы до конца марта, а доставка угля в Китай приостановлена ​​до 2 марта.

Как ранее писал Фокус:

В китайском Шеньчжэне хотят законодательно запретить употреблять в пищу мясо котов и собак. Причина – коронавирус. Вместо котов и собак городские власти предлагают создать список того, что можно употреблять. В нем должно быть около девяти позиций. Среди них – свинина, курятина, говядина, крольчатина, рыба и морепродукты, баранина, ослятина. Также можно будет есть мясо голубей, уток и гусей.