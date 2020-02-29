Якобы сухой лед купил муж именинницы, чтобы он превратился "в эффектный пар"

В Москве на дне рождения блогера Екатерины Диденко, три человека погибли после того, как искупались в бассейне, куда засыпали 25 кг сухого льда.

Об этом сообщает ТАСС.

Два человека – 25-летние Юрий Алферов и Наталья Монакова – погибли сразу, муж именинницы – 32-летний Валентин – позднее в больнице. Сама блогер выжила.

Якобы сухой лед купил муж именинницы, чтобы он превратился "в эффектный пар".

Сначала она сообщила, что жива и сидит под дверями реанимации, где в тот момент находился ее муж. Через несколько часов блогер со слезами на глазах рассказала, что врачи так и не смогли спасти ее супруга:

"Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Больше никаких комментариев не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу сказать", – сказала она.

В своих последних Stories в Instagram она просит психологической помощи и не знает, как рассказать детям о смерти отца.

"Я вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Я думала это неправда, это сон. Настя сегодня проснулась и говорит: "Где папа?". Я не знаю, что сказать. Если среди вас есть те, кто может оказаться профессиональную психологическую помощь, напишите, пожалуйста", – говорит блогер.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек.

Стоит отметить, что многие СМИ сообщали о том, что сухой лёд вступает в реакцию с водой с выделением ядовитого углекислого газа. Это некорректно, поскольку сухой лед и есть углекислый газ в замороженном виде. Он не токсичен, однако при высоких концентрациях в воздухе может вызывать удушье и потерю сознания. При этом углекислый газ тяжелее воздуха в полтора раза и медленно перемешивается. Это означает, что у поверхности воды бассейна мог образоваться слой с высоким содержанием газа. В то же время в реакцию с углекислым газом и водой могла вступить "хлорка", которую часто используют для обезараживания воды в бассейнах. Продуктом такой реакции является хлорная кислота.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 3 февраля в Кривом Роге погибли два блогера-экстремала в заброшенной шахте. При попытке сделать видео они сорвались в вентиляционный ствол, глубиной в 500 метров.