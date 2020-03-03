Пришла очередь Китая. Теперь КНР отправляет на карантин иностранных туристов

Власти страны боятся, что вирус будет завезен повторно

Китай заявили, что будет отправлять на 14-дневный карантин всех туристов из стран с серьезными вспышками коронавируса, прибывшими в страну. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на государственные СМИ.

По словам пекинского чиновника, туристы из "горячих точек" коронавируса в Южной Кореи, Японии, Иране и Италии, прибывающие в столицу, должны быть изолированы. Шанхай и Гуандун объявили о подобных ограничениях еще раньше.

Китайские власти обеспокоены тем, что вирус может быть импортирован в страну снова.

Шанхай также заявил, что потребует изоляции вновь прибывших из стран с "относительно серьезными вирусными заболевания", при этом не называя конкретных стран.

Власти КНР также просят иностранных китайцев пересмотреть планы своих поездок.

"Ради здоровья и безопасности вашей семьи, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, тщательно составляйте планы поездок и минимизируйте переезды", – заявили представители одной из провинций южного Китая.

Во вторник, 3 марта, Китай сообщал о 125 новых случаев заражения вирусом, что является самым низким показателем за последние шесть недель. Также был зарегистрирован 31 смертельный случай, все в провинции Хубэй, откуда появился вирус.

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