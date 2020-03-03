Коронавирус нашли у 23 депутатов парламента Ирана
2020-03-03 17:55:28
Это примерно 8% всех членов парламента
Коронавирус подтвердили у 23 членов парламента Ирана.
Об этом сообщил вице-спикер законодательного органа Абольреза Месри в Тегеране, ссылаясь на открытое письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи от спикера парламента Ирана Али Лариаджани, передает CNN.
"Двадцать три из 290 членов иранского "Меджлиса" (парламента) получили положительную реакцию на коронавирус", – сказано в сообщении.
Это примерно 8% всех членов парламента.
В письме депутатов также призвали прекратить контакт с общественностью, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.
Лариджани также выступил за продолжение приостановки открытых заседаний в парламенте в своем открытом письме Хаменеи, которое было принято на прошлой неделе на фоне растущей вспышки Ирана.
Как ранее сообщал Фокус:
- Активный сторонник действующего режима в Иране Хамед Джалали Кашани заявил, что информацию о быстром росте числа заболевших короновирусом в стране распространяли с целью сорвать парламентские выборы, а потом сам подхватил эту инфекцию и умер.
- На прошлой полуофициальное информационное агентство ILNA Ирана сообщило, что в городе Кум от коронавируса скончались 50 человек. На тот момент по официальным данным умерли 12 человек.