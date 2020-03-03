Операция "Весенний щит": Турция сбила сирийский истребитель L-39

2020-03-03 18:10:51

210 0

Истребитель был поражен ракетой, выпущенной турецким F-16 

В рамках операции "Весенний щит"  турецкие военные сбили истребитель сирийских вооруженных сил типа L-39. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.

"В рамках операции "Весенний щит" был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам сирийского режима",  – говорится в сообщении.

Как сообщил телеканал Orient, сирийский самолет был сбит турецким истребителем F-16. Пилот сбитого самолета, несмотря на то, что катапультировался, погиб.

По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет был сбит ракетой, выпущенной турецким истребителем.

"Сегодня в 11:03 выполнявший боевое задание против террористических группировок в провинции Идлеб самолет ВВС САР подвергся ракетным ударам со стороны сил турецкого режима, в результате чего был сбит и упал северо-западнее города Мааррат Ан-Нуман",  – говорится в сообщении.

Агентство Анадолу пишет, что за последние сутки в рамках операции Весенний щит были  сбиты самолет и БПЛА сил режима Башара Асада.  Уничтожены 6 танков, 5 самоходных артиллерийских установок, 2 комплекса ПВО.

Напомним, на днях турки сбили два самолета "Су-24" российского производства, которые принадлежат режиму Башара Асада.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...