Операция "Весенний щит": США готовы предоставить Турции боеприпасы

Турция является союзником США по НАТО

Специальный представитель США на Ближнем востоке Джеймс Джефри заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать Турции гуманитарную помощь, а также предоставить боеприпасы для проведения военной операции в провинции Идлиб.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"Турция является союзником по НАТО. Значительная часть военных используют американские боеприпасы. Мы позаботимся, чтобы оборудование было готово и пригодно к использованию", – сказал Джефри.

Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд отдельно добавил, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары по системам противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, Турция направила запрос в США с просьбой развернуть две батареи противоракетной системы Patriot на своей южной границе, чтобы противостоять наступлению поддерживаемых Россией сирийских войск. США пока не ответили на просьбу Турции .

Как ранее сообщал Фокус:

Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.

В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.