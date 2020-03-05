Коронавирус: Starbucks временно будет продавать кофе только в одноразовых стаканчиках

Ежегодное собрание акционеров компании пройдет в онлайне

Компания Starbucks объявила, что в своих американских и канадских заведениях временно переходит на использование исключительно одноразовой посуды. Это должно помочь избежать передачи вируса между посетителями и сотрудниками кофеен при использовании возвратных многоразовых стаканов.

При этом, как отмечается в заявлении исполнительного вице-президента Starbucks Розанн Уильямс, "мы по-прежнему будем предоставлять скидку в 10 центов посетителям, которые будут приходить со своими стаканами". По оценкам, со своими стаканами в кофейни сети приходят около 5% посетителей.

Компания также приняла ряд мер предосторожности для защиты от возможного распространения коронавируса в заведениях сети. Кофейни проходят регулярную санитарную обработку, сотрудники прошли подготовку, как им действовать, если они увидят больного человека, как оказывать помощь. Кроме того, она ограничила до 31 марта все деловые поездки сотрудников и отложила крупные деловые мероприятия или изменила их формат. Так, ежегодное собрание акционеров пройдет, как и планировалось, 18 марта, но только в онлайне.

Как ранее сообщал Фокус: