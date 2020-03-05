Коронавирус на Святой Земле: Закрываются храмы и школы

Также призывается отменить все бронирования гостиниц для туристов, приезжающих в Палестину

В Вифлееме закроют Храм Рождества Христова из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Gulf News.

"В связи с подозрением на смертельную болезнь в Вифлееме призывается отменить все мероприятия в городе, включая спортивные мероприятия, закрыть все учебные заведения, а также мечети и церкви на 14 дней", – сказано в сообщении министерства здравоохранения Палестины.

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Также призывается отменить все бронирования гостиниц для туристов, приезжающих в Палестину.

Министерство заявило, что в отеле Angel в Бейт-Джала находятся четыре подозреваемых случая, и они будут помещены в карантин.

Также был отменен ежегодный Вифлеемский марафон, запланированный на конец этого месяца.

Тем временем всем путешественникам, возвращающимся из Германии, Испании, Швейцарии и Австрии, приказано немедленно начать 14-дневный карантин.

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