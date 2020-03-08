Covid-2019 проник ко всем соседям Украины. Статистика эпидемии коронавируса на 8 марта

Среди десяти стран с наибольшим количеством зараженных пять находится в Европе

Во всем мире количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 106 тыс. Умерли 3600 человек, выздоровели - более 60 тыс. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Опасный вирус проник уже на территорию 103 стран и территорий. В том числе подвтерждены случаи заболевания у всех соседей Украины - вчера первый заразившийся был выявлен в последней среди них - Молдове. Согласно сообщению минздрава страны, инфекцию выявили у 48-летней женщины, прилетевшей из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев. Ее сразу же госпитализировали.

Наибольшее количество активных случаев заражения по-прежнему наблюдается к Китае, однако рост количества заболевших идет уже не так стремительно. В то же время инфекция быстро распространяется по Европе. Только в Италии за 7 марта зафиксировали более 1200 заболевших.

10 стран с наибольшим количеством заболевших/умерших:

Китай - 80696 заразились, 3097 умерли, выздоровели 57108 Южная Корея - 7134 заразились, 50 умерли, выздоровели 118 Италия - 5883 заразились, 233 умерли, выздоровели 589 Иран - 5823 заразились, 145 умерли, выздоровели 1669 (по официальным данным) Франция - 949 заразились, 16 умерли, выздоровели 12 Германия - 800 заразились, не смертей не зафиксировано, выздоровели 18 Испания - 525 заразились, 10 умерли, выздоровели 30 Япония - 462 заразились, 6 умерли, выздоровели 76 США - 444 заразились, 19 умерли, выздоровели 15 Швейцария - 268 заразились, 1 умер, выздоровели 3.

Как ранее сообщал Фокус:

По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.

На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.