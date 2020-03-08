Covid-2019 проник ко всем соседям Украины. Статистика эпидемии коронавируса на 8 марта

2020-03-08 09:59:05

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Среди десяти стран с наибольшим количеством зараженных пять находится в Европе

Во всем мире количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 106 тыс. Умерли 3600 человек, выздоровели - более 60 тыс. Об этом свидетельствуют данные Worldometers

Опасный вирус проник уже на территорию 103 стран и территорий. В том числе подвтерждены случаи заболевания у всех соседей Украины - вчера первый заразившийся был выявлен в последней среди них - Молдове. Согласно сообщению минздрава страны, инфекцию выявили у 48-летней женщины, прилетевшей из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев. Ее сразу же госпитализировали.

Наибольшее количество активных случаев заражения по-прежнему наблюдается к Китае, однако рост количества заболевших идет уже не так стремительно. В то же время инфекция быстро распространяется по Европе. Только в Италии за 7 марта зафиксировали более 1200 заболевших.

10 стран с наибольшим количеством заболевших/умерших:

  1. Китай - 80696 заразились, 3097 умерли, выздоровели 57108
  2. Южная Корея - 7134 заразились, 50 умерли, выздоровели 118
  3. Италия - 5883 заразились, 233 умерли, выздоровели 589
  4. Иран - 5823 заразились, 145 умерли, выздоровели 1669 (по официальным данным)
  5. Франция - 949 заразились, 16 умерли, выздоровели 12
  6. Германия - 800 заразились, не смертей не зафиксировано, выздоровели 18
  7. Испания - 525 заразились, 10 умерли, выздоровели 30
  8. Япония - 462 заразились, 6 умерли, выздоровели 76
  9. США - 444 заразились, 19 умерли, выздоровели 15
  10. Швейцария - 268 заразились, 1 умер, выздоровели 3.

статистика заболеваемости коронавирусом по состоянию на 8 марта

Как ранее сообщал Фокус:

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