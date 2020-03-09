В Судане совершено покушение на премьер-министра страны, политик не пострадал

2020-03-09 20:27:59

147 0

В результате взрыва бомбы, военнослужащий почетного караула получил легкую травму плеча при падении с мотоцикла 

В столице Судана Хартуме сегодня, 9 марта, было совершено покушение  на 64-летнего премьер-министра страны Абдаллу Хамдука.  В результате взрыва бомбы, которую бросили в его кортеж, политик не пострадал.

Об этом сообщает Sudan Tribune.

По информации издания, взрыв прогремел около 9.00 возле моста Кобер, когда Хамдук в кортеже ехал на работу. Политик уже написал в Twitter, что "полностью здоров".

"То, что произошло, не остановит путь перемен", – написал в соцсети Хамдук, опубликовав несколько фотографий из своего рабочего кабинета. 

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук в своем рабочем кабинете после покушения на него

Издание также сообщает, что в результате взрыва бомбы пострадал один человек, и были повреждены несколько автомобилей, в том числе два автомобиля из кортежа премьер-министра.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук в своем рабочем кабинете после покушения на него

Как передает SUNA,  пострадавшим является военнослужащий почетного караула. Он получил легкую травму плеча при падении с мотоцикла. 

В правительстве Судана заявили, что нападение на премьер-министра является террористическим актом. 

Хамдук – бывший заместитель исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки. Он стал премьер-министром Судана в августе 2019 года в рамках передачи власти гражданскому правительству. 

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...