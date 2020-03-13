"Управлялись из Ганы и Нигерии". Facebook удалил 200 связанных с Россией аккаунтов
2020-03-13 12:19:00
Удаленные страницы имели суммарно около 280 тысяч уникальных подписчиков
Компания Facebook удала 49 страниц из ее одноименной соцсети и 85 личных и 69 публичных страниц – из Instagram. Все они связаны с попытками России оказать влияние на пользователей из США, а управлялись аккаунты из Ганы и Нигерии. Об этом говорится в официальном блоге компании.
"Аккаунты часто публиковали новости о США и пытались расширить свою аудиторию, сосредотачиваясь на следующих темах: история чернокожего населения в США, представители этого населения, мода, сплетни о знаменитостях, новости и события, связанные с известными американцами, а также проблемы ЛГБТ-сообщества", – говорится в сообщении. Отмечается, что активность аккаунтов не была направлена на выборы в США, она "не продвигала и не очерняла кандидатов в президенты".
Удаленные из Facebook страницы имели около 13 500 уникальных подписчиков, а из Instagram – 265 000 (65% из которых были в США).
Попавшие по удаление аккаунты в Facebook связывают с российским Агентством интернет-исследований, которое контролирует Евгений Пригожин.
12 марта пять сенаторов США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина, которого они назвали поваром Путина, а его фирмы обвинили во вмешательстве в президентские выборы США 2016 года.
США ввели новые санкции против Пригожина в сентябре 2019 года. Госсекретарь Майк Помпео тогда сказал, что "администрация США будет работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться".
Как ранее сообщал Фокус:
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