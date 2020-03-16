Вакцина от коронавируса: 45 молодых волонтёров получат экспериментальную дозу в США

Вероятность заражения участников эксперимента исключена, так как образцы не содержат вируса

В исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле сегодня начинаются испытания вакцины против коронавируса, разработанной Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc. К эксперименту будут привлечены 45 молодых и здоровых волонтеров, которые получат различные дозы вакцинации.

Об этом сообщает АР, со ссылкой на источник в правительстве США.

Первый участник клинических испытаний получит экспериментальную дозу вакцины в понедельник, 16 марта.

"Вероятность заражения участников эксперимента исключена, так как образцы не содержат вируса. Задача испытания – убедиться, что вакцины не имеют серьезных побочных эффектов, после чего можно будет приступить к более широким испытаниям", – сказал источник агентства.

Издание пишет, что еще одна компании, Inovio Pharmaceuticals, планирует провести собственные клинические испытания вакцины от коронавируса в апреле. Для этого хотят привлечь нескольких десятков добровольцев в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити, штат Миссури.

Источники в области здравоохранения США отмечают, что на полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

Исследователи из США уже сообщали об успехах в создании вакцины против коронавируса . По их словам, они смогли сделать препарат всего за 3 часа, но ему еще предстоит испытания, которые стартуют только летом. А китайские ученые утверждают, что уже начали тестировать вакцину на животных.

Кроме того, исследователи из разных стран отмечают, что в борьбе с коронавирусом могут помочь и те препараты, которые раньше использовались для других целей. Например, лекарства от малярии или средства от панкреатита.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на разработку вакцины против коронавируса COVID-19 потребуется 18 месяцев.