Так угодно Богу: в РПЦ призвали смириться с коронавирусом

Российский священник считает, что граждане могут умереть от болезни, даже если будут соблюдать рекомендации по профилактике

В РПЦ заявили, что религиозным людям надо бояться не коронавируса, а только двух вещей – Бога и греха. Об этом в эфире радио "Радонеж" сказал глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи Димитрий Смирнов, сообщает Lenta.ru.

"Жизнью и смертью распоряжается не вирус, а один господь Бог", – сказал протоиерей.

По мнению священнослужителя, россияне могут заболеть и умереть от болезни, даже если будут соблюдать все рекомендации по профилактике заражения.

"Так уж Богу угодно", – сказал он.

В качестве примера, он напомнил недавнее событие в Москве, когда из-за сильного ветра дерево упало на машину и убило мужчину.

Смирнов также заявил, что опасность коронавируса неоправданно преувеличена, сравнив эпидемию с туберкулезом, вокруг которого, по его словам, никакой паники нет.

"У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определенные правила, как можно общаться с человеком с открытой формой (туберкулеза), а так-то все, тишина полная", – сказал священник.

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