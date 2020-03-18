Байден укрепил свои позиции в предвыборной гонке

Последние победы бывшего вице-президента поставили крест на амбициях Сандерса

Бывший вице-президент США Джо Байден укрепил свои позиции на первичных выборах по выдвижению кандидата в президенты от Демократической партии, победив своего главного оппонента Берни Сандерса в трех важных штатах, Флориде, Иллинойсе и Аризоне.

Об этом сообщает The New York Times.

В общей сложности эти штаты обеспечили Байдену голоса 441 делегата на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

Последние победы бывшего вице-президента по-видимому поставили крест на амбициях Берни Сандерса завоевать номинацию от демократов на президентских выборах в этом году. Байден в настоящее время имеет 1147 голосов делегатов на национальный съезд демпартии, против 861 голоса у Сандерса.

Отметим, что праймериз для демократов должны были состояться в этот вторник в штате Огайо, однако из-за угрозы коронавируса местная власть перенесла их на другое время.

После своей победы Байден обратился к сторонникам Сандерса, отметив, что у него со своим оппонентом общие цели.

"Сенатор Сандерс и я можем расходиться в вопросах тактики, но в целом мы разделяем общее видение. Сенатор и его сторонники проявили поразительный энтузиазм и упорство, фундаментально изменив повестку дня в стране", – сказал Байден.

Что касается республиканцев, то здесь уже сложилась ясная картина. Действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом на национальном съезде Республиканской партии, который состоится 24-27 августа в Северной Каролине.

Для номинации необходимы голоса 1276 из 2441 участника съезда, а Трамп в настоящее время получил голоса 1301 делегата.

Праймериз республиканцев, таким образом, во многом является формальностью. Тем не менее, Трамп регулярно ездит по штатам и выступает на предвыборных митингах.

Как ранее сообщал Фокус:

Джо Байден в первый "супервторник" 3 марта победил в Вирджинии, Северной Каролине, Алабаме Оклахоме, Теннеси, Миннесоте и Массачусетсе и Техасе.

Ранее Байден впервые одержал победу на праймериз штате Южная Каролина.

Во второй "супервторник" 10 марта, Байден победил в штатах Миссури, Миссисипи, Мичиган и Айдахо. Берни Сандерс одержал победу в Северной Дакоте.