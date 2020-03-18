Из-за коронавируса казино Лас-Вегаса закроют. Впервые с 1963 года

Штат Невада на время лишится крупнейшего источника своих доходов

Все казино и залы игровых автоматов Лас-Вегаса закроются на 30 дней. Такое решение принял губернатор штата Невада Стив Сисолак, сообщило Associated Press.

Он также распорядился закрыть в игорной столице на месяц все бары, рестораны, спортивные залы и другие развлекательные заведения. Аналогичные решения приняли уже 10 губернаторов штатов, в ответ на призыв президента Дональда Трампа.

В последний раз казино в Лас-Вегасе закрывались в день похорон президента Джона Ф. Кеннеди 25 ноября 1963 года. Нынешнее закрытие – четвертое в истории города. Азартные игры здесь были легализованы в 1931 году.

В штате закрыта также для посещения дамба Гувера – популярный туристический объект.

С закрытием предприятий и ожидаемым падением турпотока Неваду ждут большие финансовые потери. В его бюджете поступления от азартных игр уступают только доходам от налога на продажи. В индустрии досуга и гостиничного бизнеса занят каждый четвертый работник штата. Объем производства в Неваде составляет около $68 млрд.

Чиновники штата пока не сообщили, сколько людей подали заявки на пособие по безработице за последние несколько дней. Губернатор Сисолак заявил, что штат находится в "относительно хорошей форме" для выплаты пособий по безработице, но это не может длиться вечно, и правительство штата работает над тем, чтобы получить дополнительную помощь от федерального правительства.

В Неваде зарегистрировано около 50 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

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