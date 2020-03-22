США вышли на третье место по количеству инфицированных коронавирусом
2020-03-22 14:53:00
При этом в стране погибли 340 человек
США заняли третье место в мире по масштабам распространения коронавируса COVID-19, опередив такие страны, как Испания, Иран и Германия. Об этом сообщает Forbes.
Согласно Информационному центру по коронавирусу университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 22 марта, в США коронавирусом инфицированы 26 747 человек. Этот показатель выше лишь в Китае и Италии, где в первом случай зафиксировано 81 348 инфицированных, а во втором – 53 578.
В это же время, число погибших от коронавируса в США намного ниже, чем в странах, которые также находятся во главе списка. На данный момент в США было зарегистрировано только 340 летальных случаев, в Италии – 4825, а в Китае более 3144 смертельных случаев. В Иране погибли 1556 человек, а в Испании - 1381 человек.
По словам экспертов, наблюдаемый рост случаев коронавируса в США отражает увеличение возможностей тестирования на COVID-19. Поскольку все больше лабораторий предоставляет больше тестов, это означает, что будет регистрироваться еще больше случаев инфицирования, отмечают эксперты.
Эпицентр эпидемии коронавируса в США расположился в Нью-Йорке, где коронавирус убивает более одного человека в час, так как число погибших в городе достигает двухзначных цифр. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо приказал закрыть все не слишком важные предприятия и призвал жителей оставаться дома. В целом, более 80 млн американцев в стране столкнулись с ограничениями из-за коронавируса в таких штатах, как Нью-Джерси, Иллинойс и Калифорния.
Как ранее сообщал Фокус:
- В воскресенье, 22 марта, в Украине зарегистрированы 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 летальных случая, 1 пациент уже выписан из больницы.
- Также 22 марта, в мире заразились коронавирусом COVID-19 в общей сложности 304 544 человек во всем мире.
- А в ближайшие дни из Китая привезут экспресс-тесты на COVID-19, у которых большая погрешность. Экспресс-тесты менее точны, так как могут определить вирус только по наличию антител.