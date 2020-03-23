Из-за пандемии коронавируса Disney+ снизит качество стриминга в Европе

Ранее видеохостинг YouTube, стриминговые сервисы Netflix и Amazon Prime также заявили, что снизят качество стриминга

Американская кинокомпания Disney объявила о том, что на две недели откладывает запуск своего стримингового сервиса Disney+ во Франции по рекомендации правительства страны: вместо 24 марта он выйдет 7 апреля. Об этом сообщило Reuters.

В остальных европейских странах запуск не планируется откладывать, и он состоится 24 марта, однако пользователи в Европе получат временно сниженное качество стриминга, как того требует Европейский союз.

"Предвидя более высокий потребительский спрос, компания вводит меры, чтобы снизить общее использование полосы пропускания по крайней мере на 25% на всех рынках, на которых Disney + запускается 24 марта", – сказал Кевин Майер, глава направления международного бизнеса Disney.

Ранее видеохостинг YouTube, стриминговые сервисы Netflix и Amazon Prime заявили, что снизят качество стриминга для лучшей работы интернета в условиях, когда десятки миллионов людей переходят на работу из дома.

Об отказе от HD-видео Netflix и другие сервисы, включая YouTube, попросил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он сделал это публично и в ходе телефонных разговоров с руководителями компаний.

Телеком-регулятор Австрии разрешил провайдерам ограничивать скорость доступа к определенным сервисам, включая стриминг.

В Швейцарии власти рассматривают возможность ограничить или заблокировать гражданам доступ к стриминговым сервисам. О росте нагрузки на свои сети сообщили крупные местные провайдеры Swisscom и Sunrise. В сети Swisscom также увеличились объемы голосового трафика – они выросли в три раза, что привело к локальным сбоям.

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о проведении заседаний парламента в режиме видеоконференций на время карантина.

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