Из-за пандемии коронавируса Disney+ снизит качество стриминга в Европе
2020-03-23 15:01:00
Ранее видеохостинг YouTube, стриминговые сервисы Netflix и Amazon Prime также заявили, что снизят качество стриминга
Американская кинокомпания Disney объявила о том, что на две недели откладывает запуск своего стримингового сервиса Disney+ во Франции по рекомендации правительства страны: вместо 24 марта он выйдет 7 апреля. Об этом сообщило Reuters.
В остальных европейских странах запуск не планируется откладывать, и он состоится 24 марта, однако пользователи в Европе получат временно сниженное качество стриминга, как того требует Европейский союз.
"Предвидя более высокий потребительский спрос, компания вводит меры, чтобы снизить общее использование полосы пропускания по крайней мере на 25% на всех рынках, на которых Disney + запускается 24 марта", – сказал Кевин Майер, глава направления международного бизнеса Disney.
Ранее видеохостинг YouTube, стриминговые сервисы Netflix и Amazon Prime заявили, что снизят качество стриминга для лучшей работы интернета в условиях, когда десятки миллионов людей переходят на работу из дома.
Об отказе от HD-видео Netflix и другие сервисы, включая YouTube, попросил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он сделал это публично и в ходе телефонных разговоров с руководителями компаний.
Телеком-регулятор Австрии разрешил провайдерам ограничивать скорость доступа к определенным сервисам, включая стриминг.
В Швейцарии власти рассматривают возможность ограничить или заблокировать гражданам доступ к стриминговым сервисам. О росте нагрузки на свои сети сообщили крупные местные провайдеры Swisscom и Sunrise. В сети Swisscom также увеличились объемы голосового трафика – они выросли в три раза, что привело к локальным сбоям.
На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о проведении заседаний парламента в режиме видеоконференций на время карантина.
Как ранее сообщал Фокус:
- На данный момент, заражение коронавирусом подтвердили у нардепа из группы "Довира" Сергея Шазова. Он госпитализирован в Александровску больницу.
- Также коронавирус подозревают у нардепов Сергея Вельможного ("Довира"), Руслана Горбенко ("Слуга народа") и Алекснадра Лукашева (ОПЗЖ).
- Депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что даже если кто-то из нардепов умрет от коронавируса, на его место просто придет новый и работа Рады продолжится.